Brescia, 14 agosto 2019 - Brandendo un tubo di ferro hanno minacciato le vittime e si sono fatti consegnare portafogli e cellulari. Poi, si sono dati alla fuga. Ma, dopo una complessa attività di indagine, i poliziotti del Commissariato di Desenzano li hanno rintracciati e denunciati per rapina.

Tutto sarebbe avvenuto nel parcheggio di una discoteca del Basso Garda alla metà di luglio. Le vittime, dopo la serata, stavano raggiungendo le proprie auto quando sono stati avvicinati da tre giovani, di origine straniera, che per farli fermare li hanno derisi. Una volta che li hanno avuti davanti hanno mostrato le loro vere intenzioni brandendo un tubo di ferro, li hanno immobilizzati e gli hanno portato via telefoni e portafogli prima di svanire nella notte. I tre arrestati devono rispondere di rapina aggravata in concorso.