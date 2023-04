Brescia, 13enne promosso dopo due esami e una serie di ricorsi. “Fobia scolare”

Brescia – Gli esperti ritengono che lo studente soffra di “fobia scolare“, le interrogazioni gli mettono addosso un’ansia ingestibile, così lui, 13 anni, in classe non si vede praticamente mai. Arriva il momento dell’esame di Stato di terza Media e l’alunno non viene ammesso alla prova finale. Impugnando i bisogni educativi speciali del ragazzo, la famiglia fa causa alla scuola, e il Tar apre all’ammissione all’esame, dal quale però esce bocciato. I genitori eccepiscono la decisione, stavolta i giudici danno ragione ai prof, ma i familiari trovano sponda nel Consiglio di Stato, che dispone la rinnovazione di un esame personalizzato. E l’alunno si porta a casa il diploma.

È la storia uscita dalle aule della giustizia amministrativa di Brescia. Protagonista, un giovanissimo “eremita sociale“. Nel giugno 2021 i genitori dello studente ricorrono al Tar perché il figlio appunto non viene ammesso all’esame. Per gli insegnanti e il consiglio di classe una decisione derivata dall’impossibilità di valutare il livello di apprendimento . "L’alunno nel secondo quadrimestre è stato presente solo in due occasioni, il 14 e 15 aprile, così come nel primo quadrimestre l’alta percentuale di assenze ha impedito un’idonea valutazione - è la ricostruzione degli antefatti in sentenza -. Giudizio condiviso in sede di scrutinio del secondo quadrimestre: il numero delle assenze pari a 697 ore impedisce qualsiasi valutazione".

Per tre anni il giovanissimo ha usufruito di un piano didattico personalizzato scaturito dalla sua fobia sociale legata al mondo scolastico, nel quale si sottolinea che "il ragazzo è tranquillo, normodotato e con una certa autonomia", ma "evidenzia difficoltà a gestire l’ansia soprattutto nelle verifiche orali".

Può tuttavia seguire il programma ordinario, a patto di adottare "alcune cautele" (le interrogazioni programmate, ndr) dopodiché "sarà valutato come i compagni". Facendo valere le valutazioni della psicologa e dello psichiatra, secondo cui in rapporto alla "grave condizioni di ritiro sociale" dello studente sarebbe per lui importante diplomarsi, la famiglia dà battaglia. La scuola non avrebbe valutato "in maniera esaustiva la condizione psicologica dell’alunno definita dell’eremita sociale".

Risultato: il Tar nel luglio 2021 dispone l’ammissione all’esame con riserva all’orale, ma lo studente non passa. Ne segue un’integrazione di ricorso. Per i docenti tuttavia la traccia della tesina è stata assegnata tenendo conto delle competenze, in specie quelle civiche e di cittadinanza, evitando le discipline per le quali a cause delle assenze non è stato possibile valutare il ragazzo. Ma per la redazione della stessa lui non ha avuto alcun contatto con il tutor, e in sede di prova, invitato a parlarne, si è limitato a sfogliare le slides.

Stavolta il Tar dà ragione alla scuola: gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento hanno sì tesine e prove orali personalizzate, ma non avendo disturbi dell’apprendimento non godono di misure dispensative, è la decisione. Ergo: bene hanno fatto gli insegnanti a bocciare l’alunno. Il caso approda al Consiglio di Stato.

E in secondo grado i giochi si riaprono: "Non risulta che l’esame orale si sia svolto con modalità tali da tenere nella debita considerazione la situazione particolare di bisogno dell’alunno, che attiene proprio al confronto diretto", sentenziano i giudici d’appello, disponendo una prova bis con "misure specifiche".

Repetita iuvant: stavolta lo studente raggiunge il 6, e si diploma. Mamma e papà però non ritirano il ricorso al Tar, vogliono che la scuola annulli la bocciatura pregressa. Ma ottengono un rigetto: "L’obiettivo oramai è stato raggiunto".