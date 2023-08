Muore motociclista di 73 anni: il corpo trovato nella notte sotto un tornante

Bagolino (Brescia), 16 agosto 2023 – Continua la lunga striscia di tragedie in Lombardia. l’ultima vittima è un uomo di 73 anni morto dopo essere finito in una scarpata, per una ventina di metri, con la moto a Bagolino in provincia di Brescia.

I tecnici della stazione di Valle Sabbia del soccorso alpino, V delegazione bresciana, sono stati allertati questa notte dai carabinieri intorno all'una con i vigili del fuoco per il mancato rientro dell'uomo che era partito nel tardo pomeriggio dalla località Tònolo.

Le ricerche, condotte anche sulle strade secondarie, hanno portato al ritrovamento dell'uomo sotto un tornante. Oltre ai tecnici bresciani, con otto soccorritori presenti, erano stati allertati anche i colleghi del Cnsas Trentino.

Ferragosto tragico

Ieri, Ferragosto, in Lombardia sono morte sei persone in incidenti tra montagna, fiume e lago in meno di 24 ore. Si conclude con un bilancio pesantissimo la giornata tradizionalmente dedicata a grigliate all’aperto, escursioni e bagni nel lago e invece funestata da una raffica di incidenti in quota e in acqua. Due fungiatt morti in sole 24 ore: Stefano Camesasca, 55 anni, trovato cadavere a Piantedo dopo una notte di ricerche e Marino Ruggeri morto nel Bresciano. Sul monte Legnone, invece, è morto un escursionista di 26 anni, Samuele Guagnano, Non meno pesante il bilancio degli incidenti in acqua: sul Lago di Garda è morto il 32enne Francesco Zanetti uscito in acquascooter e trovato cadavere a Sirmione, mentre un 37enne di Premolo è annegato nel fiume Serio.