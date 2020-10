L’orso torna a farsi vivo sulle alpi bresciane, nella zona a cavallo tra Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia e Trentino alto Adige. L’ultimo avvistamento in ordine di tempo risale alla scorsa settimana, quando un orso ha aggredito, sventrato e mangiato una capra nel territorio di Bagolino, non distante dalla piana del Gaver. "Alcuni giorni fa l’orso è tornato a mostrarsi – spiega Gianluca Cominini del corpo ittico-venatorio della polizia provinciale di Brescia – ha ucciso una capra nel bresciano e danneggiato una costruzione rurale nel vicino trentino. Ne sono state viste e catalogate le orme nella neve e nella sabbia (foto). Sono anche stati ritrovati i resti della capra, che è stata completamente mangiata". Non è escluso che il plentigrado possa tornare a mostrarsi. Le temperature nei prossimi giorni saranno in rialzo e lo zero termico sarà oltre i 2mila metri. Nel corso dell’anno gli avvistamenti di orsi sono stati numerosi sia in quella zona, sia nel parco dell’Alto Garda Bresciano sia in Valcamonica. Spesso sono stati predati animali quali capre e pecore, ma anche alberi di frutta e bidoni della spazzatura. I contatti con l’uomo sono sempre stati a distanza di sicurezza. M.P.

