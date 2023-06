Badanti in Lombardia, aumentano gli over 65, crescono anche gli italiani

Aumentano le badanti over 65, mentre sono in calo quelle delle fasce più giovani. E, rispetto alla nazionalità, se è vero che le badanti che vengono dall’estero sono ampiamente la maggioranza, è altrettanto vero che le italiane sono più che raddoppiate in dieci anni: erano 4422 nel 2013, sono 10758 nel 2022. Questi alcuni dati di identikit del lavoro domestico in Lombardia. Per quanto riguarda le badanti, le fasce d’età più rappresentate sono quelle dai 50 anni in su, ma mentre tra i 50 ed i 64 anni i numeri si sono mantenuti costanti rispetto al 2021, sopra i 65 anni si è passati da 7320 a 8081. Netto il calo sotto i 40 anni.

Per quanto riguarda la retribuzione, sono 20978 quelle che rientrano nella classe di importo annua sopra i 13mila euro, in netta crescita rispetto agli anni passati (nel 2021 erano 18379, nel 2013 solo 8341). Circa 19mila si colloca tra i 5 ed i 10 mila euro (in flessione rispetto agli anni passati), circa 12 mila fra i 10 ed i 13 mila euro; quasi 18800 è sotto i 5 mila euro.

Qual è la distribuzione per orario medio settimanale? Circa 12400 lavorano fino a 25 ore a settimana, 29mila da 25 a 50 ore a settimana, 28mila oltre 50 ore settimanali. Per quanto riguarda colf ed altre tipologie di lavoro domestico (ad esempio, baby sitter), le dinamiche sono simili all’ambito badanti. Tra il 2022 ed il 2021, resta stabile il numero degli over 50, con una leggera flessione fra 50 e 54 anni ed un leggero aumento degli over 55, mentre calano praticamente tutte le altre fasce d’età. Per quanto riguarda la nazionalità, gli italiani passano dai 24743 del 2021 ai 23198 del 2022, ma è in controtendenza la fascia d’età 60-64, che passa da 3493 a 3676 lavoratori regolari.

Federica Pacella