di Federica Pacella "Rischiamo di arrivare al paradosso tragico di avere vaccini, hub, sistema informatico efficiente, ma di non aver vaccinandi". Mentre è ormai agli sgoccioli la vaccinazione degli over-80 (prima dose, per chi ha aderito), Angelo Rossi, medico di famiglia a Leno e segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale, non nasconde la sua preoccupazione campagna vaccinale massiva che partirà domani, per...

"Rischiamo di arrivare al paradosso tragico di avere vaccini, hub, sistema informatico efficiente, ma di non aver vaccinandi". Mentre è ormai agli sgoccioli la vaccinazione degli over-80 (prima dose, per chi ha aderito), Angelo Rossi, medico di famiglia a Leno e segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale, non nasconde la sua preoccupazione campagna vaccinale massiva che partirà domani, per le possibili defezioni dopo il ‘caos’ su Astrazeneca tra i 70enni. Qualche effetto lo si è già visto: la Regione ha dovuto anticipare le prenotazioni della fascia tra i 70 ed i 74 anni, a fronte del non brillante andamento tra i 75-79 anni. "Purtroppo gode di cattiva stampa, né hanno aiutato i balbettii sulla popolazione target – spiega – eppure, da un punto di vista scientifico, dà più trombosi la pillola anticoncezionale. Credo che avremo qualche problema di gestione negli hub". L’indicazione arrivata dalla direzione generale del Welfare della Lombardia è che per gli over-60 sia usato in prima battuta Vaxzevria (nuovo nome di Astrazeneca), a meno che non rientrino tra i superfragili o nella legge 104. Chi dovesse rifiutare, passa in coda, ovvero dovrà aspettare settembre o ottobre. "Temo molte defezioni e discussioni", spiega Rossi. Il cambio in corsa sul target di Vaxzevria rischia inoltre di generare un altro problema. Per gli under 60 (per ora caregiver) si raccomanda l’uso di Moderna e Pfizer, come per i superfragili. "Vedremo come andrà con Johnson&Johnson, ma allo stato attuale si apre il tema delle dosi – sottolinea Rossi – perché il grosso investimento di acquisto è stato fatto su Vaxzevria. Inoltre, c’è il paradosso di dover usare i vaccini meno maneggevoli per una popolazione che potremmo vaccinare capillarmente, non negli hub. Non da ultimo, non mi sembra equo usare lo stesso vaccino per un caregiver giovane e per un fragile, lasciando all’anziano quello che dà più effetti collaterali, visto che Vaxzevria è comunque un vaccino a vettore virale". I medici di medicina generale (il 66% dei bresciani fa il vaccinatore negli hub) sono pronti a fare la loro parte per dare le corrette informazioni, tenendo conto che l’obiettivo è sconfiggere il virus.