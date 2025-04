Anziani truffati. Tanta reticenza a chiedere aiuto

Trenta denunce all’anno per le truffe agli anziani, una ventina quelli che chiedono un supporto al Comune grazie allo Sportello per le vittime di reati predatori. Ma il fenomeno è molto più ampio: il sommerso la fa da padrone, perché in tanti sono reticenti a raccontare di aver subìto un raggiro. "Vergogna, paura, rabbia – racconta Antonino Giorgi (nella foto), psicologo, collaboratore del progetto – fino allo sviluppo di ansia, aggressività, disturbi post-traumatici. Queste le principali conseguenze che abbiamo rilevato con l’indagine conoscitiva attraverso un questionario anonimo". Ne sono stati distribuiti 3mila e a gennaio sono stati contattati 34 tra Centri anziani, Punti comunità e associazioni di volontariato. L’indagine, sotto la supervisione del Servizio Sicurezza Urbana, ha permesso di delineare anche gli aspetti qualitativi del fenomeno.

"Si tratta di una realtà caratterizzata dal silenzio – sottolinea Giorgi – Gli anziani sono bersagli fragili, che faticano a denunciare, spesso anche a rivelare ai parenti o ai caregiver di esser stati raggirati per paura di un’ulteriore colpevolizzazione". Ecco il motivo delle poche denunce alla Polizia locale e ancor meno allo Sportello nato invece per dare un ristoro economico ma anche un supporto nel disbrigo di pratiche, come il rifacimento dei documenti.

"Sono fenomeni che vogliamo comprendere meglio – commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Valter Muchetti – soprattutto per mettere in campo le risorse più opportune per affiancare le vittime". Saranno impiegati i 42mila euro ricevuti tramite il Fondo Unico di Giustizia del ministero dell’Interno per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e ristoro dalle truffe agli anziani.

F.P.