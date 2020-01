Brescia, 10 gennaio 2020 - Paura, questa mattina verso le 8, in via Foro Boario a Brtescia per una 79enne investita. La donna, che sembra stesse attraversando la strada, è stata portata in Poliambulanza con traumi alla faccia e la frattura della tibia e del perone. Ancora da capire la dinamica dell'investimento: dei rilievi se ne occupa la Polizia Locale.

