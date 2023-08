Anfo, incidente tra auto e moto: morto Massimo Ravani, era padre di tre figli

Brescia, 20 agosto 2023 – Tragico incidente, sabato pomeriggio, poco prima delle 17, in territorio di Anfo, nel Bresciano: un’auto e una moto si sono scontrate sulla Provinciale 237 per il lago di Idro e il centauro è morto.

Lo schianto

Stando ai primi rilievi, ol centauro alle 16,40 mentre percorreva la trafficata Provinciale 237 per il lago d’Idro è entrato in collisione frontale con un’auto, un’Alfa Mito, che procedeva in direzione opposta. A bordo della macchina c’erano un uomo di 32 anni e una donna di 26. Non è chiaro quale dei due mezzi abbia sbandato invadendo la corsia di marcia sbagliata, fatto sta che il motociclista è finito contro la vettura, è stato sbalzato di sella e per lui è stata la fine. Sul posto la centrale di prima emergenza ha inviato l’elisoccorso ma il malcapitato giaceva a terra esanime, morto.

La vittima

La vittima è Massimo Ravani, 53 anni, residente a Mura, molto conosciuto nella zona perché è l’idraulico del paese. Era anche allenatore degli Allievi della Ac Lodrino ed era stato consigliere comunale nella scorsa legislatura, mentre nell’attuale è consigliere il figlio Marco. Era un grande appassionato di motociclette. Lascia la moglie Francesca e tre figli maschi, fra i venti e trent'anni: Marco, Luca e Claudio.