Allarme Dengue in Lombardia Punta dalla zanzara in Oriente Inchiodata a letto tre settimane

di Mariachiara Rossi

"Durante il periodo di degenza in ospedale mi sono informata e ho scoperto che è conosciuta anche come febbre spaccaossa. Tutti i sintomi combaciavano. Anche se non ne avevo ancora la certezza, la sensazione era quella. Sono stata tre settimane bloccata a letto e anche per ogni piccolo spostamento, come andare in bagno, dovevo chiedere a mio padre di sostenermi". Giulia Lanzetti, 38 anni, educatrice per la commissione europea a Bruxelles, si trovava in Thailandia a Chang Mai, nel 2015, quando ha contratto la febbre Dengue: "I primi segnali di malessere sono comparsi durante il viaggio di ritorno. Avevo la febbre a 39 e sentivo come se qualcuno mi avesse calpestato le gambe con un tir, ho capito immediatamente che non avevo a che fare con una febbre normale".

Cosa le hanno detto i medici in Italia?

"Il giorno seguente al mio arrivo a casa sul lago Maggiore ho preso un antipiretico senza alcun tipo di miglioramento. Così mi sono recata al pronto soccorso più vicino ad Angera. I medici mi hanno consigliato di tornare a casa e aspettare che l’“infulenza“ avesse fatto il suo corso. Io e mio padre non avevamo dubbi invece. Mi ha portato al Sacco, padiglione malattie infettive: i dottori sospettavano malaria o Dengue. Con un test abbiamo escluso la prima e dopo tre settimane gli esami del sangue hanno dimostrato che si trattava della seconda patologia. Nel frattempo, ogni due giorni, mi recavo in ospedale per assumere liquidi e integratori tramite flebo. Non esiste una vera terapia, così come una profilassi, ma l’eccessiva disidratazione, oltre alla perdita di peso, è l’effetto collaterale più evidente.

Ha mai avuto la sensazione di essere in pericolo di vita?

"Avendo viaggiato tanto ero consapevole della presenza endemica della Dengue in Thailandia e in altre regioni tropicali. Non sapevo che esistono diverse tipologie di virus, ben quattro. Io ho incontrato la versione più leggera e grazie agli anticorpi che ho sviluppato sono coperta dalla possibilità di ammalarmi di nuovo. Gli specialisti del Sacco, però, mi hanno spiegato che ero più esposta a contrarre il sierotipo emorragico, che se non curato prontamente può portare alla morte, qualora avessi viaggiato in aree a forte presenza di zanzare Aedes, le incubatrici del virus. Per tre anni mi sono spostata in Europa stando ben lontana da Sud-est asiatico e America centrale.

In Italia da gennaio sono quasi 50 i casi diagnosticati.

"L’aver conosciuto la malattia in anticipo mi ha portato anche a studiarla. Personalmente soffro di una patologia autoimmune, l’artrite reumatoide, una malattia infiammatoria cronica che mi ha causato gravi problemi di mobilità in giovane età. Da quello che mi hanno detto i medici, però, il virus non l’ha nuovamente attivata. Questo perché non agisce sulle patologie pregresse, colpisce più o meno duramente il fisico in base allo stato di salute in cui ci si trova al momento del morso. Inutile dire che coprirsi adeguatamente è uno degli accorgimenti per chi intraprende questo tipo di viaggio. Ci tengo a precisare che non può essere trasmessa da uomo a uomo ma se fino agli anni ’70 era diffusa in 30 Paesi, oggi non esistono più dei confini geografici che la delimitano".