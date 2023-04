Brescia, due stranieri presi a bottigliate e lasciati in strada: fermati tre italiani

Notte di paura a Brescia nel parco La Rosa Blu di Via Milano, di fronte al supermercato Esselunga. Due giovani di nazionalità straniera, difatti sono stati picchiati e feriti probabilmente con cocci di vetro e lasciati a terra sanguinanti.

A intervenire è stata la Polizia Locale di Brescia, la cui sede, in via Donegani, è poco distante. Le persone fermate sono tre, tutte italiane. All’origine dei fatti potrebbe esserci una truffa legata a una ricarica telefonica.

I feriti sono stati portati in ospedale dai soccorritori del 118. Non sono in pericolo di vita. attualmente sono in corso indagini per capire che cosa sia esattamente accaduto.