Addio al vicequestore Ivana Giannetti fondatrice del Telefono Azzurro e Rosa

È morta a 87 anni Ivana Giannetti, ex vicequestore di Brescia e fondatrice nel 1988 del Telefono Azzurro e Rosa di Brescia. Era considerata una paladina della giustizia, sempre in prima linea per difendere donne e bambini e punto di riferimento nei casi di maltrattamento. Il suo motto era "Alza il telefono e abbassa l’indifferenza". Giannetti per quasi 40 anni è stata la voce di chi subiva torti e vessazioni, senza mai fermarsi. Prima lo faceva anche come poliziotto. Da quando era in pensione, questa era la principale delle sue occupazioni, arrivando, tramite l’associazione, a fornire supporto ai minori vittima di violenza sessuale, in quello che è stato un vero e proprio progetto pilota, a cui hanno fatto seguito quelli di altre persone, enti e associazioni, che a Ivana Giannetti si sono ispirati.

Nel 2023 il vicequestore è stata premiata dalla Loggia e dal sindaco Laura Castelletti. Ivana Giannetti aveva ricevuto una targa dal primo cittadino, che ha voluto riconoscerle l’impegno profuso nelle attività dell’associazione, difendendo donne e bimbi vittime di soprusi e fornendo risposte nei casi di violenze di genere. Era stata premiata anche per avere sostenuto adulti in stato di disagio e per il suo lavoro mirato anche alla prevenzione.

Una donna, dunque, che per anni si è spesa per il prossimo, con abnegazione e impegno costanti, che l’hanno più volte portata alla ribalta delle cronache. Nell’ultimo periodo il vicequestore Giannetti si stava occupando di scrittura. Stava difatti preparando un libro sulla sua vita, che lei aveva definito "Avventurosa".

Milla Prandelli