Brescia, 17 agosto 2021 - Ancora una donna vittima di violenza. Una scia interminabile di sangue in questa estate lombarda. L'ultima aggressione in ordine di tempo è avvenuta in serata nel Bresciano. Una donna di 41 anni, italiana, è stata ferita alla gola da una coltellata sferrata dal compagno e socio in affari. È accaduto in un locale di Gardone Riviera, forse nel retrobottega di un'attività che la coppia gestiva assieme. Non è escluso che l'uomo possa aver colpito la compagna con una forbice o altra arma da taglio.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, mentre il compagno è stato arrestato dai carabinieri. L'episodio si sarebbe verificato al termine dell'ennesima lite tra la coppia. Sembra che sia stato lo stesso aggressore a recarsi in caserma per fornire una versione dei fatti totalmente opposta rispetto a quanto accaduto. Ma la vicenda e i contorni dell'aggressioner sono ancora tutti da ricostruire e gli inquiorenti sono al lavoro.

Non è il primo episodio violento che si verifica in questi giorni ai danni di una donna in Lombardia. Dall'omicidio-suicidio di Cazzago, nel Bresciano, dove un uomo di 56 anni avrebbe prima strangolato la moglie di un anno più giovane e poi si sarebbe tolto la vita, al caso di Vigevano, dove Marylin Pera, 39 anni, è stata uccisa dal compagno Marco De Frenza, il pregiudicato di 59 anni che le ha tagliato la gola con un coltello da cucina. L'uomo, dopo il delitto, è rimasto in casa per più di 24 ore, in condizioni che gli inquirenti definiscono di lucidità intermittente. Poi si è costituito alla polizia.