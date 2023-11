Accoltella un uomo a Brescia. In fuga con la maglia di Messi

Era accusato di tentato omicidio perché circa il 13 ottobre scorso aveva accoltellato al collo un ventottenne del Marocco, aggredito in pieno giorno sul ring, in via Vittorio Emanuele. Si parla di un clochard del Gambia, già destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia e di un diniego di permesso di soggiorno, che nelle scorse ore è stato rintracciato e arrestato a Torino dai poliziotti della Mobile di Brescia e del Commissariato carmine.

L’uomo appunto un mese fa aveva litigato con l’altro straniero alla mensa Menni, sembra per una sigaretta. Il rifiuto della stessa da parte della vittima aveva scatenato la violenza. Il ferito era stato soccorso da una pattuglia di passaggio della polizia e solo il tempestivo trasferimento in ospedale aveva evitato il peggio. Incrociando testimonianze, traffico telefonico e nomi di chi frequenta la mensa in questione, i poliziotti sono riusciti a dare un volto all’aggressore, il quale nel frattempo si era trasferito nel capoluogo piemontese e aveva trovato rifugio da un conoscente. Per sfuggire all’arresto si è messo a saltare da un tetto all’altro come un gatto. Un gatto tifoso: addosso aveva una maglia del calciatore Messi del Paris Saint Germain.

B.Ras.