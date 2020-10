Brescia, 27 ottobre 2020 - Dieci richieste di installazione di antenne 5G, di cui 5 hanno incassato parere positivo, tre hanno invece ricevuto responso negativo, una è in corso di valutazione e una è per ora sospesa. I dati dello sportello edilizia del Comune di Brescia fotografano il “fermento“ che si è innescato attorno alla quinta generazione della telefonia mobile, con annessi dibattiti sull’impatto per la salute. Solo un paio di mesi fa, il comitato Stop 5G a Brescia aveva consegnato all’assessorato all’Ambiente quasi 1.600 firme raccolte dalla petizione sulla piattaforma online Change.org, per esprimere la contrarietà alla nuova tecnologia.

Il tema era entrato nel dibattito locale già prima, a gennaio, dopo la segnalazione arrivata in Comune di un’antenna in via Chiusure, finita nel mirino di residenti, che poi l’avevano portata all’attenzione della Loggia tramite anche il Consiglio di quartiere, perché si trovava vicino a due scuole. Le preoccupazioni sull’impatto per la salute sono arrivate ieri in consiglio comunale (in cui è stato approvato il bilancio consolidato 2019 del Comune, in crescita rispetto a quello del 2018) con l’interrogazione presentata da Forza Italia, per conoscere lo stato dell’arte.

Le richieste da parte degli operatori ci sono, mentre alla Loggia non risultano per ora attivazioni. "A nostra conoscenza, la tecnologia 5G – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli – non è stata comunque ancora attivata a Brescia, al contrario di altre città dove è stata già avviata la sperimentazione".

Per quanto riguarda le richieste in corso e quelle che arriveranno, in base al decreto semplificazione, la Loggia (come tutti i Comuni d’Italia) non potrà comunque opporsi all’installazione di antenne di nuova generazione. Dirimente è invece il parere di Arpa che valuta l’impatto massimo dell’impianto in progetto nonché l’effetto cumulativo di quelli previsti nel territorio. Per ora Ats Brescia, interpellata dal Comune sulla sicurezza delle installazioni, ha spiegato che, dai dati e dagli studi disponibili, non è possibile ipotizzare danni alla popolazione connessi al 5G, anche se è necessario continuare a monitorare.

Arpa Lombardia, sempre in risposta alla Loggia, ha sottolineato che la normativa italiana segue un approccio cautelativo. Resta il punto della pianificazione sul territorio, vero nodo dell’elettrosmog anche prima del 5G. Sono diverse, in effetti, le sorgenti di campi elettromagnetici, con diverse frequenze a cui sono associati diversi possibili effetti sulla salute.

Tra quelle a bassa frequenza ci sono gli elettrodotti, gli elettrodomestici e i dispositivi elettrici in genere; in questi casi si parla di effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, stimolazione di tessuti eccitabili, extrasistole e fibrillazione ventricolare. Tra le sorgenti ad alta frequenza ci sono gli impianti di telecomunicazione, forni, apparati per saldatura e incollaggio a microonde; tra le possibili conseguenze di un’eccessiva esposizione, ci sono anomalie alla cornea, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari, alterazioni nel sistema immunitario.

Se le antenne di ultima generazione, sono ben visibili, altre fonti sono interrate e quindi non sempre facili da individuare. «Questo processo andrebbe guidato con un ruolo più da protagonista da parte del Comune – ha sottolineato Paolo Fontana (FI) –: l’ultimo censimento delle antenne risale al 2008. Da lì era emerso che il centro storico risultava area con maggiore intensità di campi elettromagnetici. Bisognerebbe fare un nuovo censimento, per avere un quadro completo in cui inserire le nuove tecnologie".