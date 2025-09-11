Rovato, torna ‘Il Chilometro del manzo all’olio’: una giornata dedicata al piatto simbolo della città

Rovato (Brescia), 11 settembre 2025 – Questo venerdì 12 settembre a Rovato torna uno degli eventi più attesi della Franciacortina: alle 20, sugli spalti delle mura venete di Rovato, andrà in scena la nuova edizione de “Il Chilometro del manzo all’olio”. Si tratta di una serata dedicata al piatto simbolo della città, in un contesto unico e ricco di novità. Rovato, con il suo storico Foro Boario, cuore del mercato del bestiame e la prestigiosa fiera Lombardia Carne, si conferma il punto di riferimento per la zootecnia e la gastronomia carniera non solo bresciana, ma di tutta la Lombardia.

Questo evento ne è la celebrazione più autentica. “Una proposta che in pochi anni si è guadagnata l’interesse di numerosi visitatori, che aspettano questa serata per assaggiare il piatto più rappresentativo di Rovato”, spiegano il sindaco Tiziano Belotti e la presidente dei ristoratori Gabriella Pe.

L’edizione 2025 si arricchisce di diverse novità. Lungo il percorso, tre artisti allieteranno la serata: Luigi Delpanno al ponte pedonale, Ettore live con musiche anni ‘70-‘90 e Giulideejay con il suo dj set. Non mancherà un selfie mirror per scattare foto ricordo, mentre a conclusione della cena uno spettacolo di luci nel fossato renderà ancor più magica l’atmosfera.

A preparare il celebre Manzo all’olio saranno i ristoratori de La Loggia, Pier Trattoria, Come una volta, Trattoria del Gallo e Trattoria Piazza Mercato.

Novità assoluta per i giovani dai 18 ai 25 anni: nel pomeriggio, alle 17.00, 20 coppie potranno partecipare a una caccia al tesoro con in palio una cena gratuita per i vincitori.

“Un modo per avvicinare i più giovani alla cucina tradizionale”, commenta Gabriella Pe. Per prenotazioni alla cena e alla caccia al tesoro: WhatsApp 340 2526554.