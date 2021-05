La serie B è pronta a dare il via ai playoff. Dopo aver salutato il passaggio in serie A di Empoli e Salernitana, il torneo cadetto eleggerà la terza reginetta che salirà nella massima divisione attraverso una fase di particolare emozione come gli spareggi promozione che prenderanno il via domani, giovedì 13, con il turno preliminare. Alle 18 si disputerà Cittadella-Brescia, mentre alle 21 sarà la volta di Venezia-Chievo. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Dazn. Il miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season consente alle due squadre che giocheranno in casa l’ulteriore vantaggio di potersi qualificare anche solo con il pareggio, mentre per le Rondinelle e i gialloblù l’unica strada per proseguire nel loro cammino è quella di ottenere una vittoria entro i 90’ regolamentari.

Le due squadre che riusciranno ad approdare in semifinale dovranno affrontare in un doppio confronto di andata e ritorno (che si svolgerà lunedì 17 e giovedì 20 alle 18.30 e alle 20.45) Monza e Lecce. I brianzoli se la vedranno con la vincente di Cittadella-Brescia, mentre il Lecce attende di conoscere il nome della vincitrice del duello tutto veneto tra Venezia e Chievo. La finale è in programma, sempre con gare di andata e ritorno, domenica 23 (fischio d’inizio alle 21.15) e giovedì 27 maggio (a partire dalle 21.30).

A questo fatidico appuntamento è tornato a guardare con rinnovata convinzione il Brescia, che dopo aver vissuto una stagione con molti bassi e pochi alti, che a un certo punto ha fatto intravedere pure lo spettro di una possibile retrocessione, ha riservato un finale lanciatissimo alla squadra biancazzurra tonificata dalla “cura” Clotet. Proprio il tecnico catalano, soddisfatto per la grande rimonta operata dalla sua squadra, ha sintetizzato lo spirito con il quale il Brescia può e deve candidarsi al ruolo di “mina vagante” dei play off: "Abbiamo raggiunto un traguardo molto importante che i ragazzi hanno pienamente meritato. Adesso, se saremo bravi, potremo andare avanti ancora. Stiamo giocando tutte finali ormai da febbraio e dobbiamo continuare su questa strada, pensando solo alla prossima partita”.

E la concentrazione per Bisoli e compagni dovrà essere massima perché non sarà certo facile andare a vincere in casa di un rivale quotato ed organizzato come il Cittadella che, oltretutto, può contare su due risultati sui tre a disposizione. Le Rondinelle, però, possono fare affidamento sullo slancio che le ha proiettate al settimo posto della classifica finale e sull’apporto di elementi come Ayé, Bjarnason, Donnarumma e il pacchetto arretrato che in frangenti decisivi come questi possono fare la differenza.