Brescia, 1 gennaio 2020 - Le Rondinelle si ritroveranno domani pomeriggio nella consueta sede di Torbole per entrare nel vivo della preparazione del match di domenica 5, quando alle 12.30 il Brescia riprenderà il suo cammino in campionato ospitando la Lazio. Un appuntamento molto importante per la squadra di Eugenio Corini, che inizierà il 2020 al terz'ultimo posto (e quindi in zona retrocessione), contro un avversario non solo forte, ma anche in grande forma.

Il mini-ritiro di fine anno a Roma ha praticamente definito quello che sarà lo schieramento dei biancazzurri contro Immobile e compagni. Il tecnico di Bagnolo, infatti, ha fatto capire in modo piuttosto chiaro di essere intenzionato a proseguire sulla strada del 4-3-1-2 e, salvo sorprese o intoppi nei prossimi giorni, gli undici titolari sono già ben definiti. Assenti per infortunio i centrocampisti Dessena e Ndoj, con Tremolada in attesa di partire e Curcio già in viaggio verso il ritorno in serie B (in direzione Salerno?), le giornate di lavoro nella capitale hanno confermato che lo schieramento su cui punterà Corini per cercare di fermare la compagine biancoceleste sarà composto dalla coppia centrale Cistana-Chancellor davanti a Joronen, con Sabelli a destra e Mateju a sinistra. Il trio di centrocampo vedrà giostrare Tonali, Bisoli e Romulo, mentre in avanti Spalek sarà il trequartista alle spalle della coppia Balotelli-Torregrossa, che si sta caricando sempre più sulle spalle la voglia di risalita delle Rondinelle. Questo, naturalmente, con non poca delusione di Donnarumma, passato in pochi mesi dal ruolo di bomber determinante per la promozione del Brescia a quello, molto meno gratificante, di rincalzo di lusso. Una situazione che sta indirizzando verso di lui l’attenzione di diverse società del torneo cadetto, che stanno cercando di stringere i tempi per assicurarsi la punta che nelle ultime due stagioni ha vinto la serie B, prima con l’Empoli e poi con il Brescia (senza però riuscire a gioire in serie A).

In queste ore, in effetti, sta prendendo quota in modo importante il mercato, con la società del presidente Massimo Cellino al centro dell’attenzione anche per un altro gioiello che sta richiamando molti estimatori. Si tratta di Tonali, per il quale si è riaccesa una vera e propria asta tra Inter e Juve, con piena soddisfazione del massimo dirigente biancazzurro che punta a valutare al meglio il suo giocatore. Sul fronte degli arrivi, per il momento non ci sono certezze, ma sembra che nelle prossime settimane il centrocampo biancazzurro potrebbe ricevere un rinforzo (favorito il ventenne svedese Jake Larsson) per trasmettere al reparto nevralgico le qualità e le alternative che occorrono per perfezionare l’operazione-risalita che il Brescia chiede di completare al 2020 appena cominciato.