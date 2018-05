Brescia, 14 maggio 2018 - Dopo la lunga chiacchierata organizzativa-programmatica intercorsa tra il presidente Cellino e il dg Marroccu, il Brescia ha iniziato la sua "settimana più lunga" apportando alcune variazioni sul programma consueto. In effetti il primo allenamento settimanale è stato spostato dal "San Filippo" al "Rigamonti", dove mister Pulga ed i suoi giocatori lavoreranno, rigorosamente a porte chiuse, fino a quando la società avrà deciso il momento della partenza (che sarà sicuramente anticipata) verso le Marche, dove venerdì sera le Rondinelle scriveranno il loro destino. In casa di un Ascoli più che deciso ad abbandonare la zona play out la formazione biancazzurra ha a disposizione due risultati su tre. In effetti la vittoria o un pareggio garantirebbero la permanenza tra i cadetti senza passare attraverso l'incubo degli spareggi. La compagine bresciana potrebbe evitare i play out anche perdendo, ma in questo caso dovrebbe contare su risultati favorevoli provenienti dagli altri campi e addentrarsi nei complessi calcoli dei confronti diretti per un'eventualità che a Brescia non si vuole prendere in considerazione.

Nonostante il momento assai delicato, lo stesso presidente Cellino ha cercato di trasmettere un messaggio rassicurante all'esterno: "Personalmente sono sempre stato preoccupato e quindi le cose non sono cambiate più di tanto dopo i risultati di sabato. I miei timori non sono aumentati rispetto a quindici giorni fa, sapevo che avremmo dovuto soffrire sino alla fine e così sarà". C'è comunque un aspetto sul quale il Brescia, che si appresta a rivivere un arrivo mozzafiato proprio come è capitato lo scorso anno con il Trapani, vuole costruire la sua salvezza: "Abbiamo ancora due punti di vantaggio - è la sottolineatura ripetuta a più riprese dal tecnico Pulga - Questa volta dobbiamo sfruttarli, non ci sono alternative. Ci attende una gara difficilissima, una vera battaglia, ma dobbiamo affrontarla con lo spirito giusta e con tutta la determinazione a disposizione". All'inizio della settimana di allenamento destano qualche preoccupazione solo per le condizioni di Furlan, uscito anzitempo con l'Empoli. Il resto della rosa è pronto a rispondere alla chiamata del tecnico in vista di questa partita-spareggio e dare tutto per aiutare il Brescia ad entrare nel sospirato porto della salvezza.