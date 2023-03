Treviglio, festa a sorpresa con gli ex alunni per i 95 anni della maestra Lina Perego

Treviglio (Bergamo) – Ritrovarsi cinquant’anni dopo tutti insieme accanto alla propria maestra delle elementari per festeggiarne il 95simo compleanno è un evento da registrare sia per la novità sia per la mobilità degli ex alunni provenienti da varie città d’Italia, Genova, Venezia, Como, Roma, Milano e ovviamente Treviglio.

Protagonisti la maestra Lina Perego e una trentina di ex-ragazzi, tutti trevigliesi, che frequentarono la scuola cittadina De Amicis, oggi insegnanti, architetti, impiegati, imprenditori, dipendenti. E’ stata una idea felice, propugnata da una ex alunna che a sua volta, via whatsApp, ha coinvolto i coetanei, in un incrociarsi di chiamate; ma soprattutto è stata una magnifica sorpresa per l’insegnante, poiché è stata scelta per la festa la data del suo compleanno numero 95.

La maestra Lino Perego ha compiuto 95 anni

Poi la lieta scoperta sia degli ex-alunni di riconoscersi fra di loro dopo tanti anni di lontananza - dai tempi dei pantaloncini corti all’oggi dei giubbotti e dei cellulari - sia della maestra posta a tu per tu con la memoria al riabbraccio degli ’antichi’ allievi anni ’70.

La maestra Lina per altro è arrivata al ristorante accompagnata dalle tre figlie, pensando trattarsi di un pranzo familiare, ignorando - come è accaduto - che vi avrebbe invece ritrovato i ’bambini’ della ‘sua’ tanto cara sezione F.

La foto d'epoca con la maestra

La rimpatriata si è svolta in un ristorante, con la maestra Lina - a sua volta mamma, ancora molto in gamba, di figlie anch’esse maestre- che ha raccontato episodi lontani ma non dimenticati. Ai festeggiamenti hanno partecipato -ad accrescere la sorpresa - anche giovani maestre di allora addette alle attività integrative, Claudia Comotti, Antonella Donghi, Elena Perego, Nicoletta Sudati.

Tra emozioni degli ex e la memoria vivacissima della maestra Lina, che ha ricordato come la scuola a quei tempi fosse solo di mattino e con una sola docente in cattedra, il ritrovarsi ha riaperto un mondo legato a memorie indimenticabili : a cominciare da un’ altra curiosità , la maglietta indossata dagli ’ex’ con un alfabetiere in una edizione speciale distinta dalla foto di ciascuno ai tempi in cui era bambino, per meglio essere riconoscibile e riconosciuto.