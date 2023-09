Morto Giovanni Pirola, il Maratoneta del centrocampo

Vimercate, 15 settembre 2023 – Lutto nel mondo del calcio degli anni '70-'80. Si è spento questa mattina a Vimercate dove era nato nel 1946 e dove aveva mosso i primi passi calcistici nella vimercatese, Giovanni Pirola, centrocampista dalla grande combattività.

Lo stesso Gianni Brera, dopo una gara con il Milan ne aveva elogiato le sue qualità, dalla combattività, alla visione di gioco. Il suo soprannome era il "maratoneta" per i km spesi in una gara. Dalla Vimercatese era passato nel 1964 al Bolzano e due anni dopo al Como. Tra il '68 e il '70 è il beniamino della Reggina in "B".

Passa poi all'Atalanta dove conquista la promozione in "A". Gli ultimi anni lo vedono in campo a Pescara, Modena, Parma e con il Pergocrema. Vimercate, dove si era sposato e dove aveva la sua residenza, lo aveva premiato nel 2011 con il "Pinamontino d'oro" per meriti sportivi.

La benemerenza

Il 22 dicembre 2011 il Comune di Vimercate lo ha insignito della benemerenza civica per meriti sportivi, come premio per combattività e tenacia dimostrare durante l’arco di una carriera con molta gavetta e poca gloria vera. Una vita da mediano, insomma, per dirla alla Ligabue.

I funerali domani alle 11 nel santuario della Beata Vergine a Vimercate.