Elisabetta Canalis testimonial d’eccezione dell’Almè Calcio: la foto con la maglietta della squadra

Bergamo, 11 settembre 2025 – Una testimonial d’eccezione per il piccolo ASDC Almè Calcio, formazione bergamasca militante nel campionato di Promozione: si tratta di Elisabetta Canalis, sarda di nascita, milanese d’adozione ma trapiantata da una decina d’anni a Los Angeles.

Dove risiede anche il pianista, compositore e imprenditore bergamasco Davide Locatelli, nativo di Valbrembo, che dallo scorso mese di maggio è anche il dirigente responsabile della prima squadra dell’Almè Calcio, la cui gestione è ufficialmente affidata alla Dave Locatelli Agency, l’omonima agenzia di comunicazione dell’artista bergamasco.

Dalla loro amicizia in California alla comune passione per il calcio di casa nostra: così la Canalis, di nota fede calcistica interista, da oltre oceano ha voluto posare per una foto ben augurante in vista della stagione 2025-26 indossando la casacca verde gialla dell’Almè.

Elisabetta Canalis con la maglia dell'Almé Calcio (Foto Facebook Omar Locatelli)

Squadra ambiziosa, che punta al grande salto nel campionato di eccellenza regionale, affidandosi al tifo internazionale della Canalis, ma anche al talento senza età del 45enne centrocampista brasiliano ex atalantino Ferreira Pinto, 127 presenze 12 gol in A, 122 gettoni in B e altri 98 in C.