Precipita con la jeep in un burrone, muore 75enne a Locatello

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente mortale

Bergamo, 3 marzo 2023 – Risultava disperso da giovedì sera, 2 marzo. L’hanno trovato morto questa mattina, venerdì 3 marzo, in via Coegia a Locatello, in Valle Imagna, poco dopo mezzogiorno. L’uomo, Marino Rota, 75 anni, era finito con la sua jeep in un ruscello, dopo un volo di circa 50 metri. All’origine della disgrazia, non si può escludere un malore mentre l’uomo era al volante del fuoristrada che poi è finito nel burrone fermandosi nel ruscello, dopo aver urtato tra gli arbusti e le piante.

Quando i vigili del fuoco questa mattina hanno raggiunto la jeep, il 75enne era incastrato nell’abitacolo, privo di vita. Secondo una prima ricostruzione l’uomo al momento dell’incidente con tutta probabilità stava rientrando a casa. Lungo il tragitto, forse un malore improvviso, o una distrazione, il fuoristrada che sbanda di lato della carreggiata finendo nella scarpata sottostante. Il mezzo è “scivolato” per una cinquantina di metri prima di fermarsi.

Questa mattina la scoperta. I pompieri hanno recuperato il mezzo. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, inoltre è stato chiesto anche l’invio dell’elicottero alzato in volo dalla base di Como. Ma quando il personale medico è giunto sul luogo dell’incidente per l’uomo non c’era più nulla da fare. E’ stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.