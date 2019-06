Bergamo, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Bergamo si torna al voto in tre città: Dalmine, Romano di Lombardia, Ranzanico.

A Ranzanico la sfida tra Sergio Buelli (Rinnovamente per Ranzanico) e Renato Freri (Insieme per Ranzanico). Al primo turno elettorale, i due candidati avevano ottenuto lo stesso numero di voti.