San Simone, esercitazione invernale anti-valanga del Soccorso alpino

Soccorso alpino della VI delegazione Orobica

Ultima esercitazione invernale per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino che nel corso del week-end ha organizzato le esercitazioni di una ventina di soccorritori sopra il rifugio Camoscio, nella conca di San Simone, con gli istruttori della Stazione di Media Valle Seriane e Valle Imagna.

Per il soccorso in valanga, è stata scelta l’ambientazione su due piccoli distacchi reali, avvenuti di recente, un altro contesto riguardava invece una persona incrodata in un canale e un’altra ancora, sempre in canale, verso il Colletto del Pegherolo, a circa 2000 metri di quota. I tecnici hanno effettuato il trasporto con barella sked sulla neve. Si sono inoltre avvalsi del supporto della motoslitta per portare i materiali in quota.

Al termine delle attività, i soccorritori hanno approfondito anche gli aspetti di carattere sanitario legati agli interventi e la parte tecnica riguardante la ricerca con apparecchi artva.