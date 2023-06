Milano Pride, Ethan sul palco: "Porto la mia complessità. E vi faccio ballare"

Un ep appena uscito e tante cose da dire. In modi molto diversi fra loro. Ethan, 25 anni, è questo pomeriggio sul palco del concertone del Milano Pride all'Arco della pace. L'artista queer italo-brasiliano di 25 anni. 'Giovane cuore', l'ep appena uscito di Ethan, contiene sei brani.

Ethan, le canzoni di 'Giovane cuore' sono una diversa dall'altra. Cosa rappresentano?

"Questo ep è l'unione di tanti mondi diversi che cerco di esprimere anche sui social network. Dentro di me convive una certa diversità. Tutti i brani sono autobiografici. Basti pensare a 'Noite e dia', che è in portoghese. Mio papà è brasiliano è volevo rendere omaggio a questo Paese, che in diversi modi vive dentro di me. Questo disco rappresenta i mille colori diversi che convivono dentro di me. Mi piacerebbe che una persona ascoltandolo riuscisse a riconoscersi almeno in una canzone. Ho esplorato diversi stili".

Quali sono i suoi ascolti?

"Sono molto diversi, mi piace esplorare e spaziare. Ho iniziato ad ascoltare tantissima musica brasiliana: da Anitta a Ludmilla, fino a Dennis che ha una vocalità molto simile alla mia. Ascolto anche molta musica italiana: Lazza mi piace moltissimo, poi Ghemon che per me è molto importante, ma anche Elisa, Giorgia, Elodie. Oggi siamo un po’ tutti contaminati".

Lei spazia molto dalla moda alla musica: l'arte è contaminazione?

"È fondamentale per me legare la musica all’immagine, mi piace molto curare l’estetica. Mi piace vedere della coerenza tra musica ed estetica. Dare valore alla parte visiva, all’estero si faceva molto già in passato. In Italia il maestro è stato Renato Zero".

Cosa vedremo sul palco del Pride?

"Sono molto emozionato di esserci. Porterò i miei nuovi brani, non ballerò molto ma sul palco ci saranno esponenti della cultura Ballrom, che sono anche nel video di 'Pugni'".

Che progetti ha per il futuro?

"Dopo Milano sarò al Pride di Napoli e poi diverse date in estate. Intanto stiamo lavorando sodo per quello che arriverà in autunno".

Il suo duetto dei sogni?

"Con Giorgia, la stimo da sempre".