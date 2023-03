Zona stazione più tutelata: quattro presidi

Rappresenta uno degli ingressi alla città per i turisti che arriveranno a Bergamo in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e storicamente è una zona caratterizzata dalla presenza di spacciatori e autori di borseggi e furti. Per questo motivo l’area che gravita intorno alla stazione ferroviaria è stata sottoposta, per volere della Prefettura, ad un incremento di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine: da un presidio fisso a quattro, già operativi, dal lunedì al sabato, per tutta la giornata. Di fatto, accanto al presidio già da tempo presente, se ne aggiungono tre di nuovi, localizzati in altrettante posizioni strategiche, in accordo tra forze dell’ordine e Comune di Bergamo. Il primo presidio è stato individuato proprio all’imbocco di viale Papa Giovanni XXIII, davanti alla fontana che domina piazzale Marconi. Il secondo nuovo presidio, invece, è stato localizzato di fronte all’ingresso della stazione delle Autolinee (quella dei pullman), sul lato sud di via Bartolomeo Bono, in un punto dal quale è possibile sorvegliare anche le pensiline dei bus. Il terzo nuovo presidio delle forze dell’ordine, infine, è stato individuato in piazzale Alpini, tra l’ingresso dell’istituto scolastico Vittorio Emanuele Ii e il piazzale stesso. "A questi presidi fissi – spiega il questore Stanislao Schimera –, si aggiunge la pattuglia a piedi che effettua controlli con il cane antidroga. Questi servizi sono concentrati soprattutto nelle giornate settimanali, quando l’area della stazione ferroviaria e i dintorni sono frequentati soprattutto dagli studenti che si recano a scuola o fanno ritorno a casa con i mezzi pubblici in partenza proprio da quest’area". M.A.