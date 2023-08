Zelo saluta Alfio Baraldi Addio al combattente del fronte russo

Zelo Buon Persico piange l’ex combattente Alfio Baraldi, inviato sul fronte russo, durante la seconda guerra mondiale. L’uomo è scomparso ieri, all’ospedale di Lodi, all’età di 101 anni. Lo annuncia con sincero dispiacere il sindaco Angelo Madonini, che con l’amministrazione comunale, ha voluto onorarne la memoria con un saluto affisso in paese. Il primo cittadino ricorda: "Alfio Baraldi è stato un fulgido esempio di eroismo, ma soprattutto, grazie alla sua testimonianza, un monito vivente dell’iniquità di ogni guerra ed in particolare del secondo conflitto mondiale in cui ha combattuto. Un punto di riferimento per la nostra comunità, a cui dobbiamo immensa gratitudine".