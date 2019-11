Zanica (Bergamo), 12 novembre 2019 - Sulla strada statale 42 ''del Tonale e della Mendola'' il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 19,600, in località Zanica, in provincia di Bergamo. Nell'incidente, le cui cause sono in corso accertamento, sono coinvolti due veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata.

© Riproduzione riservata