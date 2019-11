Zandobbio (Bergamo), 6 novembre 2019 - Le ferite sono compatibili con un incidente. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita ieri mattina al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Bruna Calegari l’impiegata di 59 anni del comune di Zandobbio è morta giovedì scorso mentre era nel suo ufficio, al primo piano del municipio. A trovarla, a terra vicino alla scrivania, è stato il suo capo con cui lavorava da una decina di anni. A fianco della donna, le grandi forbici aperte con le quali si sarebbe provocata i tagli: tre, tra il collo e il torace. Fin dai primi istanti tra i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pubblico ministero Letizia Ruggeri, si era fatta largo l’ipotesi dell’insolito incidente. Una pista ora confermata dall’esame autoptico. La donna sarebbe caduta, forse a causa di un malore, da una scaletta sulla quale era salita per sistemare dei faldoni.

Aveva in mano le forbici che forse le dovevano servire per tagliare un legaccio. Il malore, e la caduta a terra. Nell’impatto al suolo si sarebbe ferita proprio con le forbici che aveva in mano. Questa almeno è la ricostruzione che al momento viene avanzata come compatibile dai medici legali che hanno esaminato le lesioni sul cadavere. Ma per avere un quadro più completo occorre attendere il risultato degli esami istologici. Bruna Calegari, da molti anni in servizio al comune di Zandobbio, avrebbe compiuto 60 anni a gennaio. Viveva in via Madonna della Neve insieme al marito Mario Borali, aveva quattro figli e tre nipotini, con i quali sperava di trascorrere più tempo dopo la pensione ormai vicinissima.