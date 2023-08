"Volontari di Protezione Civile a Niardo dopo l'alluvione"

Diventare volontari di protezione civile, a Niardo, il paese che solo un anno fa è stato messo in ginocchio dall’alluvione causata dai torrenti Re e Corbello, si può. Anzi, esercitarsi a reagire in caso di emergenza e a svolgere tutta una serie di attività normalmente assegnate alle tute gialloblu, potrà essere un esercizio utilissimo per potere reagire in caso di nuova calamità naturali e pericoli. "La nostra attività – spiega il consigliere comunale Ivan Markus – si chiama “Anche io sono la Protezione Civile-Vita da Campo“. Per una settimana intera i ragazzi vivranno, mangeranno e dormiranno all’interno del campo attrezzato, sempre seguiti dai nostri volontari, imparando e toccando con mano le esperienze di una vera emergenza". Non mancheranno, naturalmente, momenti ricreativi e di Svago rivolti ai ragazzi, sempre organizzati dai volontari tra cui ci sono alcuni esperti nell’operare con i giovani. L’input sarà sempre quello della protezione civile con i suoi valori e le sue peculiarità. "Per noi si tratta di un vero e proprio spirito di corpo e di un costante impegno per le persone e per il territorio, come si sta concretamente dimostrando da un anno a questa parte – rimarca Markus- tutti giorni sono previste attività all’aperto, sul campo, studiando e approfondendo i principali rischi". I soccorritori under 18 parteciperanno ad attività di base e sicurezza, impareranno che cosa è un incendio boschivo, cosa è un’alluvione e quando di deve cercare un disperso.