Volo di 80 metri nel dirupo fatale a ventiseienne

La montagna fa un’altra vittima. Un escursionista di 26 anni, Emilio Gentile, di Lumezzane, ha perso la vita a Carona, fra il Pizzo Becco e la centrale Enel Green Power, non lontano dal lago di Sardegnana. Il giovane è precipitato per un’ottantina di metri sotto gli occhi dell’amica, anche lei di Lumezzane, rimasta illesa. La disgrazia dopo le 14. Il giovane e l’amica avevano deciso di avventurarsi in una escursione nella zona dei laghi Gemelli. La loro intenzione era quella di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi fare ritorno a Carona. Ma durante l’escursione avrebbero sbagliato sentiero. Arrivati in un punto abbastanza impervio, a 1850 metri di quota, il ventiseienne, per cause in accertamento, è precipitato. Un volo di ottanta metri. L’amica ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei tecnici del Soccorso alpino Valle Brembana, l’elicottero dell’Areu alzato in volo da Milano, e i carabinieri della Compagnia di Zogno per i rilievi. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dove era avvenuto l’incidente, al personale medico non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane. Dopo essere stata recuperata la salma del giovane è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Carona, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Francesco Donadoni