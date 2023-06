Vivaldini: inimitabile, ora tutti con Giorgia

Non se ne parla apertamente, ma il pensiero sul futuro di Forza Italia senza il suo leader è il convitato di pietra tra cordoglio e ricordi. "È evidente che la sua scomparsa è una perdita difficile da colmare", è la riflessione di Paola Vilardi, già capogruppo di Forza Italia in Loggia, nonché candidata sindaco nel 2018. "Mi aveva chiamato quando ero in campagna elettorale – ricorda – perché non stava bene e non sarebbe potuto venire a Brescia. Ricordo che mi disse: “Povera ragazza, Brescia è una partita difficilissima, lì sono tutti cattocomunisti”". Vilardi ricorda come la discesa in campo di Berlusconi del 1994 abbia aperto la strada anche a volti nuovi della politica locale. "Volle solo persone nuove, eravamo una lista di perfetti sconosciuti, che riuscirono però ad aver spazio".

Paolo Fontana, capogruppo attuale in Loggia, sottolinea come ora non sia il momento di pensare al post. "Berlusconi è stata una figura fondamentale per la politica, si è sempre battuto per la libertà e per difendere i valori dell’Occidente e del cristianesimo". Simona Tironi, assessore regionale bresciana di Forza Italia, lo aveva visto poco prima che entrasse in ospedale. "Oggi ci sentiamo tutti un po’ orfani. Sicuramente dobbiamo stare uniti, consapevoli che abbiamo un valore ed uno spazio che nessun’altro può rappresentare". Per Mariateresa Vivaldini, entrata in Provincia nel 2004 con Forza Italia, candidata alle ultime regionali con Fratelli d’Italia, "nessuno può prendere il posto di Berlusconi, ma auspico che i politici di Forza Italia perseguano l’alleanza con la premier Meloni, perché potremmo andare avanti a governare non per 5, ma per 15 anni. Il mio ricordo di Berlusconi? Immancabili le barzellette, in cui metteva anche un po’ di Brescia". Federica Pacella