Vite spezzate in un lampo. Anita ed Eva, tragici destini

SONDALO (Sondrio)

Il 22enne di Lovero, che l’altro pomeriggio era alla guida della moto Aprilia 650 che è finita contro un guard-rail, dal quale la 17enne amica Anita Graneroli (nella foto) di Sondalo, ex studentessa del Corso Parrucchieri del Pfp, è stata catapultata in un fossato perdendo la vita, ieri è stato dimesso dal Morelli. La prognosi, al momento, non è indicata, ma sta bene. Ora D.M., le iniziali delle sue generalità, verrà probabilmente indagato per omicidio colposo nell’inchiesta aperta dalla Procura di Sondrio. E, nelle prossime ore, i magistrati stabiliranno la data in cui verrà effettuata l’autopsia perchè è certo che si farà. Intanto i carabinieri di Sondalo e del Norm della Compagnia di Tirano, coordinati dal comandante, capitano Riccardo Angeletti, stanno completando i rilievi e raccogliendo le testimonianze del drammatico incidente avvenuto a Grosio, e hanno fatto recuperare all’Autosoccorso Di Vita di Sondalo la moto su cui viaggiavano i due giovani, ma anche un piccolo mezzo adibito allo sfalcio dell’erba che si trovava nella zona del sinistro, disponendo il sequestro di entrambi.

Ma se la dinamica del sinistro motociclistico è ancora in corso di accertamento, non si esclude che a determinarlo possa essere stata una brusca frenata della moto condotta dal 22enne, soccorso in codice giallo in evidente stato di choc.

Grande il dolore nella comunità di Sondalo guidata dal sindaco Ilaria Peraldini che, a distanza di poche settimane dalla morte in motorino della 14enne Eva Mazzetta, piange un’altra giovanissima. Papà Giorgio, che lavora all’Iperal del paese, e mamma Paola Tomerini, infermiera al Morelli, con il fratello di Anita, sono disperati.

L’Apt Sondalo, per rispetto e commozione, ha deciso di rinviare l’evento in programma ieri, l’Autumn Party Night. "Non ci sono parole per esprimere la tristezza che tutti proviamo. A seguito di un’altra disgrazia che ha colpito la nostra comunità l’evento in programma verrà rinviato; ogni informazione tecnica verrà rilasciata domani, ora ci limitiamo al silenzio. Con la certezza che tutti capiranno i motivi della nostra decisione, ci stringiamo all’immenso dolore della famiglia", hanno fatto sapere gli organizzatori.