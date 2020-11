Un omaggio ai volontari bergamaschi per quello che hanno fatto a favore della popolazione irpina, soprattutto degli abitanti del paese di Lioni (che ebbe oltre 200 morti), per consentire loro di ripartire dopo il terremoto che sconvolse quelle zone il 23 novembre 1980. I giornalisti Giulio D’Andrea e Paola Liloia, con l’associazione di promozione sociale “La prediletta” e la testata giornalistica IrpiniaPost, hanno realizzato il documentario “Vista da Campo Bergamo. Una storia di terremoto, solidarietà, ricostruzione”. Il Campo Bergamo è il luogo scelto dai volontari orobici per montare le tende, posizionare i container e, infine, dove furono realizzate le case popolari che diedero un tetto a 60 famiglie a partire dal 1987 grazie a una sottoscrizione della Provincia di Bergamo. Un’architettura di edilizia sociale nata dal progetto di tre architetti bergamaschi. Mario Cortinovis, 73 anni, l’unico ancora in vita, Sergio Invernizzi e Daniele Einard. Il documentario di 20 minuti, selezionato per il Festival internazionale del cinema Laceno d’oro 2020, gode del patrocinio della Provincia di Bergamo, del Comune di Lioni e del consiglio regionale della Campania e uscirà domani su YouTube, per i 40 anni del Comitato pro-terremotati d’Irpinia della Provincia di Bergamo. M.A.

© Riproduzione riservata