Visita al cimitero in bicicletta alla tomba della moglie. Colombo Giardinelli vince la battaglia

Ttreviglio (Bergamo), 28 novembre 2023 – È una storia con colpi di scena. Da una parte Leonardo Colombo Giardinelli, 87 anni, e dall’altra il Comune di Treviglio. Un contenzioso che ha visto opporsi il pensionato alla decisione dell’amministrazione comunale, a guida del sindaco leghista Juri Imeri, che aveva proibito all’anziano l’accesso al camposanto alla bici che utilizza per recarsi a far visita alla tomba della moglie.

Il pensionato ha vinto di nuovo al Tar contro il Comune e potrà recarsi al cimitero in sella alla sua due ruote. Un salto indietro, a maggio, quando l’amministrazione vieta l’accesso al camposanto alle bici. Una possibilità sino a quel momento consentita, ma non a tutti. Potevano utilizzarla, infatti, solo le persone con problemi di deambulazione. Dietro la presentazione di un certificato medico il Comune rilasciava un permesso e nel tempo ne aveva concessi circa 300 anche se quelli utilizzati erano una cinquantina. Tra questi c’era quello di Leonardo Giardinelli che lo aveva richiesto dopo aver accusato problemi alla schiena.

Per lui le visite quotidiane al cimitero sono una ragione di vita da quando nel 2021, dopo 55 anni di matrimonio, è scomparsa la moglie Anna. Proibita la bici, l’ottantasettenne aveva provato a utilizzare il servizio di trasporto sostitutivo messo a disposizione dal Comune. Assistito dall’avvocato Andrea Leone D’Agata, il pensionato aveva presentato ricorso al Tar e a luglio i giudici gli avevano concesso la sospensione cautelare, disponendo che l’ente pubblico gli desse un nuovo permesso. Nel merito era emerso che per cambiare le regole d’accesso l’amministrazione comunale era intervenuta con la determina di un dirigente invece che, come previsto dalla legge, con la modifica del regolamento cimiteriale, compito questo che spetta al consiglio comunale. Un errore che a settembre la maggioranza aveva pensato di sanare in aula, modificando il regolamento con l’introduzione del comma 6 nell’articolo 66, che ribadisce lo stop alle bici. Nella discussione la minoranza aveva sollecitato il sindaco a ripensarci. Il pensionato non si è arreso e ha presentato un nuovo ricorso ottenendo ragione per incongruenze interne al regolamento comunale.