Violenza sessuale Nel processo bis d’Appello chiesti 5 anni e 8 mesi

Nuova richiesta di condanna a 5 anni e 8 mesi: è giunta ieri per Onofrio Lo Bianco, 47 anni di Cinisello Balsamo, accusato di violenza sessuale per fatti del 2 novembre 2019, quando una diciottenne, che aveva accolto in casa l’imputato, avrebbe consumato con lui alcol e droga, poi l’episodio di abuso che lui ha sempre negato. L’imputato era stato condannato a 5 anni e 8 mesi in Appello, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso dell’avvocato Davide Brambilla, annullato la sentenza e rimandato in Appello a Milano dove è stata chiesta nuovamente la condanna. La Suprema Corte, aveva accolto valutazioni di criticità sull’attendibilità della persona offesa, entrata più volte in contraddizione, ma ritenuta credibile dai giudici di Corte d’Appello, le cui argomentazioni erano apparse "carenti".Pa.Pi.