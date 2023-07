Violenza sessuale a Dalmine, 26enne boliviano nega ogni addebito

Ha negato ogni addebito. Davanti al gip Beatrice Parati, durante l’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Nicola Stocco, il 26enne boliviano T.A.C., in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale e lesioni su una 78enne, a Dalmine, la mattina del 18 gennaio, in poco più di mezz’ora di confronto ha sostanzialmente detto che "lui non farebbe mai una cosa del genere". Il suo legale ha chiesto la revoca della misura e il giudice si è riservato.

A lui i carabinieri della compagnia di Treviglio sono arrivati dopo un lavoro certosino. Il 26enne ha già una denuncia per atti sessuali su minore e a maggio è stato di nuovo denunciato per aver scassinato un distributore di dvd hard a Bergamo.

I carabinieri, in base alla descrizione fornita, hanno mostrato un book fotografico alla vittima, che ha indicato chi potrebbe essere l’autore della violenza: un giovane che alle 6 di mattino di quel 18 gennaio, dopo averla aggredita alle spalle, le aveva tappato la bocca e trascinata in un campo per abusare di lei.

L’aggressione non è stata ripresa dalle telecamere, però altri occhi elettronici hanno intercettato un uomo, l’unico che percorre la strada della donna, a quell’ora. Nonostante le immagini non siano chiare, si riconoscono fattezze e abbigliamento.

Il boliviano, perquisito a casa a marzo, acconsentì al prelievo salivare: il suo dna è stato confrontato con delle tracce di materiale trovato sotto le unghie delle vittima. Vennero sequestrati anche gli indumenti e sono stati trovati profili genetici misti, riconducibili al dna di lui e della vittima. È stato un lavoro d’equipe, da una parte le forze dell’ordine, dall’altra la procura, con il pm Laura Cocucci.

F.D.