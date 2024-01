Violenta lite al bar finisce a bottigliate. Trentenne all’ospedale

La lite al bar si è conclusa a bottigliate, con un 31enne portato in ospedale con l’ambulanza in codice giallo. È successo ieri mattina, verso le 9.30, in via Roma a Vidigulfo, dove sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia. Il ferito se l’è per fortuna cavata con conseguenze meno gravi di quelle che si temessero inizialmente, con i soccorsi sanitari che si erano attivati in codice rosso per una presunta aggressione. I presenti sono stati ascoltati dai militari, che hanno identificato i coinvolti in attesa della prognosi del ferito e di eventuali querele di parte, per procedere nel caso di lesioni personali non gravi. Anche l’altra persona che sarebbe più direttamente coinvolta nella lite e nel ferimento non si era allontanata.