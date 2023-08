Villongo, lo rimprovera dopo essere stato urtato con il monopattino: preso a calci e pugni

Villongo (Bergamo), 19 agosto 2023 – Lite e aggressione, questa mattina, al mercato di Villongo, nella Bergamasca. A farne le spese un 60enne finito al Pronto soccorso.

Sono da poco passate le 10 quando un 22enne marocchino, abitante in paese, passa in monopattino tra le gente che si affollava attorno alle bancarelle. All’improvviso, urta con il monopattino un gruppo di uomini. Il sessantenne ha protestato e il giovane lo ha preso a pugni in faccia e a calci sotto gli occhi della gente.

Dopo l’aggressione il marocchino si è dato alla fuga lasciando l’uomo a terra sanguinante. La gente che ha assistito alla scena ha dato subito l’allarme. Immediato l’arrivo di un’ambulanza con il personale medico che ha prestato le prime cure al ferito.

Sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia locale di Villongo in servizio proprio al mercato. Gli agenti grazie al sistema di videosorveglianza che copre tutta la piazza hanno capito di chi si trattava e in poco tempo hanno rintracciato l'aggressore a casa sua. Dopo averlo identificato è stato portato alla caserma dei carabinieri di Grumello del Monte che procederanno nei suoi confronti.