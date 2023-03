Via le reti per le anguille. "Hanno inquinato e ucciso per decenni"

Ci sono voluti 12 anni, ma alla fine i resti delle vecchie strutture per la pesca delle anguille, le roste, saranno rimosse. A portare avanti la battaglia, in questi anni, è stato il Wwf Bergamo Brescia che, grazie ai suoi volontari, ha censito queste strutture, soprattutto nella zona del basso Garda e documentato lo stato di abbandono e i danni alla fauna e all’ecosistema del lago, già minacciato dalle microplastiche. "Quelle reti non sono state altro che un rifiuto abbandonato che ha inquinato, distrutto e ucciso - commenta l’associazione -. Dopo un lungo cammino tra censimenti, controlli, documentazioni ed episodi dove canneti e fauna ne pagavano spese salate, un incontro in Regione Lombardia ha finalmente fatto emergere conclusioni indiscutibili approvando appieno le nostre urgenti richieste. Tutte quelle strutture in completo stato di abbandono verranno rimosse a carico ovviamente dei proprietari". Le strutture con le reti erano usate fino a 12 anni fa soprattutto per la cattura delle anguille. Questa attività si è però, di fatto, fermata con l’ordinanza del ministero della Salute del 22 giugno 2011, che ha vietato di pescare le anguille visto che in alcuni esemplari era stata ritrovata la contaminazione di diossine e Pcb. Da allora, la misura viene di fatto rinnovata di anno in anno per evitare che gli inquinanti arrivino all’uomo tramite la catena alimentare. Ma questo rende, di fatto, inutilizzate le attrezzature per la pesca, che però sono rimaste al loro posto, trasformandosi in trappole (anche mortali) per altri grossi pesci ed uccelli acquatici. Non solo: incagliate sui fondali e tra i canneti, le reti sono diventati rifiuti dannosi per l’ecosistema, visto il contenuto di nylon, piombo, ferro. In questi anni i volontari del Wwf hanno censito le strutture, documentato la loro dannosità e portato avanti anche interventi di recupero per l’avifauna e i canneti stessi, con segnalazioni anche alle forze dell’ordine.

Federica Pacella