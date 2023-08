Vendetta degenerata in maxi-rissa "Problema sociale, non di polizia"

Potrebbe esserci un collegamento con un episodio accaduto qualche settimana fa dietro la rissa che si è scatenata domenica pomeriggio in centro città, tra i Propilei e Porta Nuova e che ha coinvolto oltre centinaio di ragazzi di età compresa fra i 15 e i 18 anni, già protagonisti di azioni simili. Sette i denunciati per rissa aggravata: quattro minorenni e tre maggiorenni, residenti in vari paesi della provincia. Tra loro anche tre ragazzi che hanno riportato escoriazioni, tagli alle mani e contusioni. Uno scontro che in qualche modo era stato anticipato già sabato, al centro commerciale di Orio al Serio. Domenica nel parapiglia stile Far West, l’azione punitiva, dove sono spuntate catene, bastoni e coltelli: tre ragazzi, tra cui un 15enne di origini egiziane, sono rimasti feriti in modo non grave. Ragazzi bergamaschi e italiani di origini marocchine, tunisine, senegalesi ed egiziane, la maggior parte risiede soprattutto in provincia. In particolare a Ponte San Pietro, Zingonia e Seriate. Nel frattempo, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza comunale la polizia ha individuato alcuni dei ragazzi presenti alla rissa, e per loro è scattata la denuncia. Un raduno partito dai social, in particolare attraverso l’utilizzo dei canali più diffusi, Tik -Tok, Telegram. Intanto sulla vicenda ieri è intervenuto con un videomessaggio il vice sindaco di Bergamo e assessore alla Sicurezza Sergio Gandi.

"È certamente un tema di ordine pubblico - spiega Gandi - per cui bisogna dare una risposta efficace quando questa è richiesta. E questa risposta peraltro è arrivata: gli scontri sono stati sedati, i ragazzi sono stati identificati, denunciati a piede libero, portati in questura. C’è stata anche risposta da parte delle forze dell’ordine. È ovvio però che questo è un tema, più che di ordine pubblico, di carattere sociale di cui non può farsi carico né il solo sistema delle forze dell’ordine, né tantomeno il singolo comune: ci vuole una risposta globale. Prima di tutto - prosegue il vicesindaco - è per conoscere meglio il fenomeno. Si ritrovano spesso in maniera spontanea colloquiando tra di loro tramite i social, assumendo magari senza essersi mai direttamente conosciuti iniziative comuni, a volte legali e positive, a volte molto negative come quella di ieri". La prima cosa da fare, secondo il vicesindaco, è quindi quella di "cercare tutti insieme di fare un passo avanti nella conoscenza del fenomeno rispetto al quale ho l’impressione ci sia molta strada da fare.

Noi abbiamo messo in campo il progetto “Giovani onde“ per i ragazzi del nostro territorio e credo che questo sforzo debba essere coordinato sul piano provinciale". Anche il sindacato di Polizia Siulp è intervenuto sul grave episodio: "I fatti accaduti denotano un fenomeno di deriva sociale che può sfociare in efferate azioni criminali – ha sottolineato Laura Menotti, segretario generale provinciale Siulp – soprattutto in luoghi come la stazione autolinee e piazzale Marconi sempre più spesso teatro di azioni delittuose per le quali l’intervento delle Volanti è ormai all’ordine del giorno. Esprimiamo sin da ora una seria preoccupazione".

Francesco Donadoni