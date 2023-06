Varese, incontro con il prefetto per minori stranieri e furti nelle scuole e parrocchie

Dopo l’incontro con il prefetto Salvatore Pasquariello (nella foto) sul caso della comunità che a Cassano Valcuvia accoglie 47 minori stranieri non accompagnati – alcuni dal comportamento aggressivo e non rispettoso delle regole che crea preoccupanti tensioni in paese – le istituzioni stanno lavorando a un progetto per definire quali attività mettere in atto per coinvolgere direttamente i ragazzi residenti nella struttura. La Comunità Montana avrà un ruolo decisivo poiché saranno identificate proprio sul territorio le attività da far svolgere ai ragazzi con l’obiettivo di migliorare la convivenza. Nel frattempo per otto di loro è stato deciso l’allontanamento immediato.

Sul tavolo del prefetto nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sono arrivati altri due problemi: l’aumento dei furti nelle scuole a danno dei distributori automatici; razzie e truffe che colpiscono le parrocchie. Per quanto riguarda le scuole, il record è stato di 15 assalti in una sola notte, bersaglio le macchinette per razziare le monete, bottino magro mentre i danni sono pesanti. La soluzione è potenziare videosorveglianza e impianti di allarme.

Altro capitolo i furti nelle chiese di cui il vicario episcopale monsignor Giuseppe Vegezzi ha parlato al tavolo in Prefettura: molti edifici religiosi non hanno telecamere e i ladri riescono a razziare le offerte dalle cassette. Negli ultimi tempi sta emergendo anche un nuovo fenomeno, quello delle truffe sempre ai danni delle parrocchie con la finta richiesta urgente di certificati di battesimo. Il copione recitato dalla coppia di truffatori è stato efficace già in 6-7 casi nel Varesotto. Da qui la necessità di alzare il livello di attenzione.

Rosella Formenti