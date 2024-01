Varese e Como, ora è vietato perdere

Il 2024 è appena iniziato ma il calendario di hockey ghiaccio, tra la seconda fase di campionato e la Coppa Italia, è già fitto di impegni per Varese e Como. I lariani, questa sera alle 20.30, ospitano Pergine nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Nazionale. I biancoblù sono al terzo posto nel girone, ultima piazza valida per l’accesso ai playoff scudetto. Oggi gli uomini di mister Da Rin cercheranno l’impresa contro i più quotati avversari trentini, che in IhL comandano nel Master Round. Nello stesso raggruppamento, al secondo posto, c’è Varese. I Mastini ora puntano ai quarti di Coppa Italia e domani sera alle 20.30 giocheranno in trasferta la sfida di andata contro Feltreghiaccio.

Alessandro Stella