Gandino (Bergamo), 5 luglio 2019 - Taglia il traguardo del mezzo secolo di attività il Gruppo Filatelico Valgandino. Un anniversario che è sigillo di una storia importante, che ha visto ben 30 annulli speciali. Per celebrare l’anniversario, nella sala Ferrari di piazza Vittorio Veneto è stata allestita una mostra a tema che ripercorre la storia postale del borgo seriano, fra i pochissimi a disporre di uno sportello filatelico.

Inoltre, grazie alla collaborazione con alcune amministrazioni postali, sono stati emessi francobolli gandinesi, che hanno valore legale in Liechtenstein, Francia, Brasile e Portogallo. Poste Italiane emetterà invece sei annulli speciali: 4 dedicati alla tela del Moroni che dalla Carrara torna in questi giorni a Gandino per il 60° anniversario di rifondazione del Civico Corpo Musicale; due per il 50° di fondazione del Gruppo Filatelico Valgandino, di cui uno riproduce lo stemma “Omnes in unum”.