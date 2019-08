Val Brembilla (Bergamo), 12 agosto 2018 - Avrebbe minacciato la madre con un coltello. È accaduto nella mattinata di ieri, nel comune bergamasco e per questo motivo i carabinieri di Zogno lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Lo ha comunicato il comando provinciale dl capoluogo. In base alle prime ricostruzioni, il 28enne, dopo essere rientarto a casa, durante un diverbio, avrebbe prima spinto e strattonato l'anziana e poi, successivamente, avrebbe afferrato una lama da cucina minacciandola di morte.

La donna, impaurita, avrebbe contattato i militari che, una volta arrivati, avrebbero prelevato il ragazzo dall'abitazione per portarlo in caserma per accertamenti. Al termine è stato fermato e portato in carcere, a Bergamo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.