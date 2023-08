Val Brembana, escursionista di 26 anni muore sul Pizzo Becco a Carona

Bergamo, 14 agosto 2023 – Tragedia in montagna. Un giovane escursionista bresciano di 26 anni è morto mentre si trovava, insieme a un’altra persona, sul Pizzo del Becco, nel comune di Carona, in provincia di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava passeggiando con un'amica quando i due avrebbero sbagliato sentiero. Invece di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi, per poi tornare a Carona, sarebbero andati a nord. Arrivati a 1.850 metri di quota, il 26enne è precipitato in una zona impervia per circa 80 metri.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino della Val Brembana e un elicottero dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori, intorno alle 14.30, non c’era già più niente da fare per il giovane, se non constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto nell'area del Pizzo del Becco (foto di repertorio)

Nelle ultime settimana in Lombardia sono avvenuti diversi decessi legati all’alpinismo e decine di escursionisti sono rimasti feriti.

Soltanto ieri, un escursionista di 63 anni è precipitato per alcuni metri alla Bocchetta di Calivazzo sul Grignone. Le sue condizioni inizialmente sono parse molto critiche, a causa del volo e dei traumi riportati.