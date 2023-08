Val Brembana, scivola per cento metri in un canale: morta a 43 anni Francesca Tibaldi

Francesca Tibaldi, di 43 anni, ha perso la vita dopo essere caduta in un canale per un centinaio di metri mentre stava tornando da un’escursione al rifugio Lago Gemelli della Val Brembana, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto mercoledì 9 agosto e l’allarme è stato dato dal gruppo di amici con cui camminava la donna.

I compagni hanno raccontato che, mentre loro stavano facendo una breve sosta sulla via del ritorno, la quarantatreenne ha deciso di proseguire da sola. Più tardi, quando sono arrivato all’auto parcheggiata alle baite di Mezzeno, si sono accorti che la donna non c'era e hanno chiesto aiuto.

Immediatamente, sono partite le ricerche del Soccorso alpino: 22 tecnici della VI delegazione orobica, tra cui un sanitario del Cnsas, sono entrati in azione insieme a carabinieri e vigili del fuoco. È stato l'elisoccorso di Sondrio dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha localizzato dall'alto l'escursionista in fondo al canale.

Per lei non c'è stato nulla da fare: il medico ne ha constatato il decesso e il corpo della donna è stato recuperato e trasportato nella camera mortuaria di Roncobello. L'intervento è terminato poco dopo le 4.00 di notte, con il rientro delle squadre.