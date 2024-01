Va a fuoco palazzina. Appartamenti inagibili. Tre inquilini evacuati

L’incendio divampato ieri a Casatenovo ha completamente divorato il tetto e scoperchiato gli appartamenti all’ultimo piano di una palazzina. Le abitazioni risultano inagibili e i tre inquilini che risiedono lì sono stati evacuati e non potranno tornare a casa loro per parecchio tempo. Nello stabile un tempo, al piano terra, si trovava una storica trattoria. I vigili del fuoco, intervenuti in forze dal distaccamento di volontari di Merate e di Valmadrera e dal comando provinciale di Lecco, con autoscala e carro-aria per riempire i respiratori, hanno impiegato ore per circoscrivere le fiamme e poi spegnerle. Hanno voluto sincerarsi personalmente della situazione anche la vicesindaco Marta Comi e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò. D.D.S.