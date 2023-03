Università Cattolica Il futuro dell’ateneo nel segno dell’Europa e della conoscenza

di Federica Pacella

L’Unione Europa come orizzonte del futuro. Questa l’indicazione data da Filippo Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore alla sede bresciana dell’Ateneo, nel giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico in via Trieste.

Nel suo discorso, Anelli ha ricordato come, dopo la crisi pandemica e il ritorno della guerra, ci si interroghi su quale sia l’identità dell’Europa e cosa debba fare. "Posso assicurare che l’Università Cattolica continuerà a prestare la massima attenzione alle dinamiche che interessano l’Unione Europea attraverso il progressivo incremento dei suoi progetti di ricerca – ha sottolineato –; a dedicare ampio spazio alla storia dell’integrazione europea nei propri piani di studio; a promuovere iniziative pubbliche. Ma tutto questo impegno rischia di rimanere isolato e scarsamente efficace se non è ancorato a quel sistema di valori, visioni, prospettive che costituisce la cultura europea, presupposto in assenza del quale un progetto unitario non sarebbe stato pensabile".

Nell’anno di Capitale della Cultura, il contributo dell’Ateneo parte dalla vocazione del campus bresciano a sede legata al territorio e, al tempo stesso, proiettata in una dimensione europea e internazionale (grazie a 6 facoltà, 4.606 iscritti e un nuovo approccio agli spazi, secondo le necessità degli studenti).

"Non è però il connotato strutturale ciò che conta, bensì il ruolo che l’università attribuisce a se stessa e che la società le riconosce". Per l’università Cattolica, tale ruolo resta nell’alveo della cultura europea che ha il grande merito di "porsi costantemente il problema del senso" in tempi in cui il paradigma sembra di non porsi domande.

"Il nostro compito è allora quello di mostrare i limiti del non sapere – conclude Anelli – facendo leva sull’essenzialità della cultura come “tensione costante verso la felicità di tutti“".

Di Europa e delle sfide globali ha parlato, nella sua lectio magistralis, anche l’ambasciatore Pietro Benassi, rappresentante permanente d’Italia all’Unione Europea, intervenuto nel Dies Academicus insieme a Mario Taccolini, coordinatore delle strategie di sviluppo del polo bresciano, e Alessandro Azzi, presidente dell’Ente bresciano per l’Istruzione superiore.